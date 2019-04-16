Турция заявила о разумном подходе Трампа к покупке Анкарой С-400

Президент США Дональд Трамп проявляет разумный подход к решению Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил глава Минфина Турции Берат Албайрак по итогам встречи с американским лидером в Вашингтоне.

«В ходе встречи со мной Трамп проявил разумный взгляд на необходимость покупки С-400. Не исключена его встреча с нашим президентом в ближайшее время. Переговоры с Трампом прошли в положительном ключе и показали, какое значение он уделяет Турции», – заявил Албайрак, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, США и НАТО опасаются, что С-400 окажутся «в центре интегрированной в НАТО системы противоракетной обороны». Также Вашингтон боится утечки секретных технологий F-35 из-за использования Турцией С-400. В результате США приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с производством истребителей пятого поколения.

В то же время Турция не собирается отказываться от поставок С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки систем могут начаться до июля 2019 года, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможно заключение еще одной сделки по поставкам ЗРС С-400.

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