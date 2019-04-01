США наказали Турцию за покупку C-400

Соединенные Штаты приостановили поставку в Турцию оборудования, связанного с истребителем F-35, пишет Reuters.

Источники агентства заявили, что США сообщили Турции о прекращении передачи продукции, связанной с планами поставки F-35, передает РИА «Новости».

В начале марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400 – Анкаре пригрозили пересмотром участия в программе создания американских истребителей F-35.

21 марта СМИ сообщили, что США рассматривают возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.