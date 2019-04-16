Новую серию «Игры престолов» в США посмотрели более 17 млн человек

Первую серию восьмого сезона сериала «Игра престолов» в США посмотрели почти 17,4 млн человек, сообщает HBO.

Это рекорд для сериалов о средневековье в жанре фэнтези, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Серии посвящено свыше 5 млн твитов, она стала самым упоминаемым в соцсетях эпизодом «Игры престолов».

Последнюю серию предыдущего сезона посмотрели 16,5 млн зрителей.

Напомним, в России первая серия стала доступна 15 апреля в 4.00 мск.