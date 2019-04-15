Кипр собрался досрочно погасить российский кредит на 2,5 млрд евро

Власти Кипра рассматривают возможность досрочного погашения части российского кредита на 2,5 млрд евро, сообщили СМИ со ссылкой на двоих правительственных чиновников.

Правительство Кипра серьезно рассматривает возможность досрочного погашения, однако окончательное решение еще не принято, сказал один из чиновников, пишет Bloomberg.

Кипр согласился на российский кредит в 2011 году в условиях глубокого экономического кризиса.

Страна и ранее досрочно погашала задолженности – так, в июле 2017 года правительство страны выплатило сразу почти треть своего кредита МВФ.

Непогашенная сумма российского кредита в настоящее время составляет 1,57 млрд евро.

Россия оказала островному государству содействие в урегулировании долгового кризиса: в 2011 году был выделен стабилизационный кредит на сумму 2,5 млрд евро. В 2013 году он был реструктурирован. Москва обещала и далее помогать Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса.