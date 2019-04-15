Вассерман объяснил снижение грамотности в России

Причиной снижения уровня грамотности в России стали отказ издательств и СМИ от услуг корректоров и переход на электронную проверку текстов, считает публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

«Есть такое выражение «врожденная грамотность», но она на самом деле, конечно, не врожденная, она накапливается благодаря чтению грамотных текстов, благодаря тому, что вы запоминаете, как выглядит правильное написание слов. И в этом плане страшным ударом по грамотности, особенно в нашей стране, стал массовый отказ от корректоров в крупных изданиях», – сказал Вассерман, передает РИА «Новости».

По его словам, электронные средства поверки текстов не заменяют проверку грамотным носителем языка.

Вассерман был одним тех, кто зачитал в этом году текст «Тотального диктанта». Он отметил, что очень рад, что есть так много желающих проверить свою грамотность.

«Я рекомендую тем, кто хочет стать грамотнее, читать книги, изданные в 60-70-е годы, когда в нашей стране обеспечение грамотности печатного текста было серьезной государственной задачей», – добавил Вассерман.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Ранее организаторы всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» рассказали о забавных ошибках, которые были допущены участниками во время написания текста.