Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

Атмосферное давление в столице в середине этой недели может приблизиться к рекордно высокому показателю.

«Погоду в регионе будет определять антициклон, поэтому атмосферное давление в середине недели будет близко к рекордным значениям», – сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова РИА «Новости».

Она также напомнила, что предыдущий подобный рекорд был зафиксирован 17 апреля 2003 года, тогда атмосферное давление составило около 838 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили московских аллергиков о начале цветения ольхи и орешника.