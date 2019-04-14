Председатель Госдумы «по Фрейду» разобрал пение Порошенко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, кому, по его мнению, действующий президент Украины Петр Порошенко адресовал песню «Ти ж мене підманула».

«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его мнению, песня «на самом деле была адресована Украине и ее народу» – Порошенко «высказал обиду народу и стране, отказавшимся поддерживать его кандидатуру на выборах».

Володин отметил, что продолжение песни – «Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела» – относится уже к самому Порошенко: «Хотя он и не такой молодой, но то что разум потерял – это очевидно».

Выступление президента Украины Володин назвал «потоком сознания», подчеркивающим «судорожные попытки» Порошенко «ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами».

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В воскресенье Порошенко приехал на «дебаты» со своим соперником Владимиром Зеленским, который и не планировал принимать участие в мероприятии, так как кандидаты в президенты Украины не пришли к компромиссу по этому вопросу. Порошенко более часа выступал без оппонента.