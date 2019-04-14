Чубайс засобирался на пенсию

Глава Роснано Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил, что ему уже пора выходить на пенсию.

«Чем заниматься – не думал, но отойти от десятичасового графика работы – правильно и пора», – приводит его слова РИА «Новости».

Чубайс также сообщил, что правительство не планирует приватизацию компании «Роснано». «Тут довольно простая ситуация, и позиция у нас спокойная: мы хорошо знаем, как профессионально устроена индустрия, в которой мы работаем, в ней государственных управляющих компаний практически нет», – отметил он.

Ранее в воскресенье глава Роснано также объяснил расхожую фразу «во всем виноват Чубайс», и рассказал, почему его не включили в американский так называемый кремлевский список (или «кремлевский доклад»).