Чубайс объяснил, почему не попал в «кремлевский список» США

Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс рассказал, почему его не включили в американский так называемый кремлевский список (или «кремлевский доклад»).

Чубайс в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» заявил, что в список попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает один млрд долларов. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», – приводят его слова «Вести». Чубайс добавил, что не является и госслужащим.

«В этом смысле просто сработала формальная логика, по которой, конечно же, у нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», – добавил он.

В то же время Чубайс признался, что «дружки на Западе» у него есть, однако большая их часть уже находится в отставке. По его словам, после введения санкций общение с американцами изменилось, «атмосфера сказывается».

Напомним, американский «кремлевский список» (или «кремлевский доклад») включает 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей.

Ранее в воскресенье глава Роснано также объяснил расхожую фразу «во всем виноват Чубайс».