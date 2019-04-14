Чубайс объяснил, почему «во всем виноват Чубайс»

Частое использование фразы «во всем виноват Чубайс» обусловлено тем, что некоторые употребляют ее в своих политических целях, «пиная» человека с «очевидно» высоким отрицательным рейтингом, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс.

В эфире телеканала «Россия 1» он назвал «очевидной правдой» то, что у него высокий отрицательный рейтинг. «Если ты пнул этого самого, с отрицательным рейтингом, ну очевидно, ты получил позитив», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в 90-е годы миллионы россиян переживали «тяжелейший период». «В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», – сказал Чубайс, добавив, что «так устроены все люди».

Глава Роснано сказал, что ему не хотелось бы находиться на месте «виновного», однако смирился с таким положением. Он считает, что попал «в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного». Ну, сложилось – значит, сложилось», – добавил он.

В начале 90-х годов Чубайс занимал пост председателя комитета по управлению государственным имуществом. Во время президентства Бориса Ельцина он работал зампредом правительства, около года возглавлял администрацию президента и несколько месяцев был главой Минфина.

Впервые фраза «во всем виноват Чубайс» прозвучала в эфире программы «Куклы» на телеканале НТВ. Там обыгрывалось увольнение Чубайса с должности первого вице-премьера, когда ему вменили невыполнение ряда поручений президента. СМИ писали, что Ельцин возложил на него ответственность за плохой результат правящей партии на парламентских выборах. По мнению тогдашнего президента, если бы не экономическая политика Чубайса, число проголосовавших было бы в два раза больше.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее заявлял, что Чубайс управлял страной, которую не знал.