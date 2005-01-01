Соловьев раскритиковал Чубайса после заявления Смирновой о бандитах

По мнению журналиста Владимира Соловьева, политик Анатолий Чубайс не знал страну, поэтому сериал «Бригада» вызвал у него необычную реакцию. Телеведущий опубликовал часть интервью жены Чубайса Авдотьи Смирновой в соцсетях.

«Иногда лучше молчать, чем говорить»... Все, что надо знать о Чубайсе. Страну не знал. Как жил народ, не знал. Но поучал и управлял», – написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.

«Иногда лучше молчать, чем говорить»... Все что надо знать о Чубайсе. Страну не знал. Как жил народ не знал. Но поучал и управлял... pic.twitter.com/i1mrFLVgcA — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 сентября 2018 г.

Так он прокомментировал интервью телеканалу RTVi режиссера Авдотьи Смирновой о сериале «Бригада», который она показала своему мужу Чубайсу. Смирнова подчеркнула, что высоко ценит этот сериал:

«На него это произвело большое впечатление. Он посмотрел и сказал: «Какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Как это было унизительно и ужасно», – рассказала супруга политика.

По словам Смирновой, он знал, что в 1990-х в России было много бандитов, но не мог оценить, как это сказывается на соотечественниках:

«Одно дело – знать, что есть бандиты, что они рулят. Другое дело – видеть, как они ведут себя в ресторанах, магазинах, с людьми на улице. Где он должен был это увидеть? В правительстве России? Или в РАО ЕС? Он имеет в виду, как оскорбляла людей вот эта наглость», – сказала режиссер.

Напомним, ранее Чубайса раскритиковали за то, что он выступил продюсером нового фильма Смирновой «История одного назначения». Он подчеркнул в Facebook, что не готов вступать в дискуссию вокруг этой темы.

В январе актер Майков, сыгравший Пчелу в «Бригаде», заявил, что этот сериал принес вред обществу и стал «преступлением против России».

Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Сериал состоит из 15 эпизодов.