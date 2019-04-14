Песков похвалил Турцию за позицию по С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует безапелляционную позицию Анкары по вопросу приобретения комплексов С-400 в условиях давления со стороны США.

«В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран. Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что такая позиция позволит России и Турции «свободно и суверенно» строить диалог.

Ранее в Госдепе рассказали, какие последствия для Турции будет иметь покупка С-400 у России.

Перед этим Эрдоган заявил, что поставки ЗРС С-400 могут начаться до июля 2019 года, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам ЗРС С-400.

В Кремле подтвердили готовность расширять военно-техническое сотрудничество с Турцией.