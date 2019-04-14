Израиль нарушил воздушные и морские границы Ливана

БПЛА и военный катер Израиля нарушили границы Ливана, сообщают информационные агентства.

Беспилотник модели MK провел разведку на низких высотах на юге Ливана, а катер прошел рядом с мысом ан-Накура. Нарушение Израилем границ отслеживается миротворцами ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

Напомним, Израиль и прежде нарушал границы Ливана, в том числе для нанесения ударов по Сирии.