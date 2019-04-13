Познер назвал три главные книги

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал три книги, которые хотел бы взять с собой на необитаемый остров.

«Если это необитаемый остров, то это должны быть книги, которые я буду перечитывать и которые я и сейчас перечитываю. Я бы взял, наверное, «Мастера и Маргариту», которую я просто обожаю перечитывать. Наверное, взял бы «Трех мушкетеров», естественно, на французском языке и «Алису в стране чудес», – цитирует Познера РИА Новости.

Так журналист ответил на вопрос после окончания Тотального диктанта, в котором он принимал участие в качестве чтеца.

Напомним, «Тотальный диктант» проводится каждый год в добровольной форме для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2019 году столицей «Тотального диктанта» стал Таллин.

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