Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павел Пятницкий устроил стрельбу из автомобиля в центре Москвы, его задержали полицейские, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, «Пятницкий стрелял из травматического пистолета, находясь в своем автомобиле Ford, его задержали», передает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что 13 апреля в 01.18 поступило сообщение о хулиганстве на Цветном бульваре.

«Неизвестный, находясь в салоне автомашины Ford, несколько раз выстрелил из пистолета», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прибывшими на место происшествия полицейскими был обнаружен автомобиль, а рядом с ним – несколько предметов, похожих на гильзы.

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ», – уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Пятницкий якобы вступил в конфликт с прохожими на улице в Москве после вечеринки в одном из столичных заведений. После он сел в свой автомобиль и открыл стрельбу.

Сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

Павел Пятницкий является известным юристом, правозащитником, членом Общественной наблюдательной комиссии. Он часто комментирует резонансные уголовные дела.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Пятницкий сообщил, что осуществляет правозащитную деятельность «на общественных началах».

Например, он «как член Общественного совета УФССП РФ по Москве» принимает «обращения о работе судебных приставов Москвы и взаимоотношениях сотрудников УФССП Москвы со взыскателями и должниками»; «как член Общественного совета Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка» принимает «обращения, касающиеся защиты детей и детства, безопасности детей, а также предложения по усовершенствованию семейного законодательства и иных нормативных актов затрагивающих институты семьи и детства».

Как член Общественной наблюдательной комиссии Москвы он рассматривает обращения «о нарушении сотрудниками полиции и изоляторов временного содержания, медперсоналом психиатрических больниц, а также сотрудниками следственных изоляторов УФСИН РФ по городу Москве законных прав и интересов граждан связанных с условиями их содержания в отделах полиции, ИВС, СИЗО и закрытых медучреждениях».