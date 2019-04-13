Корабли ТОФ вышли на совместные с ВМС Филиппин учения в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) после визита в Манилу вышел на совместные с ВМС Филиппин учения в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

В пресс-службе ВВО уточнили, что в отряд кораблей Тихоокеанского флота входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также средний морской танкер «Иркут», передает ТАСС.

«После выхода из порта [Манилы] корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Филиппин в Южно-Китайском море приступили к проведению учения, в ходе которого отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организация связи», –сообщили в Минобороны.

Дальний поход кораблей ТОФ начался 1 апреля. В планы его участников входят посещение других портов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2019».

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