В Упрдор «Южный Байкал» развенчали миф о мосте из «пенопласта»

В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» отреагировали на сообщения в социальных сетях о якобы пенопласте в конструкции одного из надземных переходов над федеральной трассой в пригороде Улан-Удэ.

После публикации в Сети ролика, на котором очевидец запечатлел отверстие в конструкции перехода, утверждая, что строители замешали с бетоном куски, похожие на пенопласт, к указанному месту выехали сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал» совместно с подрядной организацией. Проверка была проведена в пятницу, 12 апреля, передает информагентство «Байкал-Медиа».

Выяснилось, что замеченный автором ролика «пенопласт» – это полистиролбетон. Кроме того, уточняется, что на ролике был запечатлен переход через федеральную трассу Р-258 в п. Поселье.

В пресс-службе Упрдор сообщили, что обнаруженное отверстие пробили ломом в местах расположения монтажных проушин плиты перекрытия, которые на заводе-изготовителе заполняются полистиролбетоном. По словам представителя управления, само тело плиты состоит из высокопрочного железобетона, а повреждение в месте проушин не должно снизить несущей способности плиты.

Подобные выбоины ломом обнаружены и на пешеходном переходе в п. Солдатский.

«Там также были обнаружены следы воздействия ломом в «поисках» мест проушин, однако злоумышленникам не удалось их найти, но также был поврежден слой покрытия», – сообщили в пресс-служба Упрдор.

«В настоящее время подано заявление в полицию об установлении и привлечении к ответственности лиц, причастных к порче федерального имущества. Нарушителям грозит уголовная ответственность. Сейчас подрядная организация выполняет работы по заделке бетоном монтажных проушин», – добавил представитель Упрдор «Южный Байкал».

Как объяснил «Байкал-Медиа» специалист, полистиролбетон применяется в строительстве ограждающих конструкциях каркасных зданий, несущих стенах и перегородках, также используется как утеплитель стен, полов, чердаков, кровли, так как материал является устойчивым к гниению, обладает звукопоглощающими свойствами и морозоустойчивостью.