Лукашенко заявил о наступлении эры роботов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время посещения Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске о скором наступлении эры роботов.

Лукашенко во время посещения Парка высоких технологий осмотрел экспозицию разработок ведущих белорусских компаний, говорится на сайте политика.

Интерес белорусского лидера вызвали разработки в области робототехники.

Отмечается, что «в последнее время цена в мире на подобные устройства значительно упала, и теперь роботы уже могут быть востребованы в самых различных областях, включая промышленность, медицину, АПК и даже общественное питание».

Лукашенко также не исключил, что представленные разработки могут быть востребованы в отечественном автомобилестроении.

«Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет», – заявил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия поставляет США тракторы и сотрудничает с американцами в сфере IT-технологий.