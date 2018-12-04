Лукашенко сообщил о поставках тракторов в США

Белоруссия поставляет США тракторы и сотрудничает с в сфере IT-технологий, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Хотим сотрудничать с США – премиальный рынок. Что мы там ни продаем, это всегда (у американцев) дороже. Металлопродукцию, «Белкалий» продает, даже технику, уже тракторы начали туда поставлять свои. С удовольствием покупают, потому что помнят наши МТЗ-50», – цитирует РИА «Новости» интервью Лукашенко телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что американцам нравится сочетание цены и качества.

По словам Лукашенко, Белоруссия намерена развивать сотрудничество с США в сфере IT.

«Когда мы создали парк высоких технологий, к нам приехали американские компании. Мы работали на подряде, на субподряде. Где-то что-то создавали – к белорусам едут: дешево, сердито. И мы для них, для этих компаний, определенные продукты создавали», – рассказал он.

Он добавил, что сейчас страна хочет не просто выполнять какие-то подрядные работы, а продавать готовы продукт. «Он гораздо дороже», – пояснил он.

Лукашенко также рассказал о встрече с группой руководителей IT-компаний, на котором один американец очень позитивно высказался о Белоруссии.

«Если ты хочешь что-то сделать в этой сфере, IT-шной, то поезжай в Америку. Если ты хочешь сделать что-то сложное – поезжай в Индию. Но если ты хочешь сделать что-то невозможное – езжай в Беларусь», – передал его слова Лукашенко.

В октябре Лукашенко во время встречи с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом называл США ведущей страной мира.