Сотрудники агентства кибербезопасности ЕС пожаловались на домогательства

Сотрудники Агентства Евросоюза по сетевой и информационной безопасности (ENISA), чьи офисы располагаются в Афинах и Гераклионе, пожаловались на сексуальные домогательства и психологическое давление на рабочем месте, сообщает европейское издание газеты Politico.

Согласно информации из внутреннего доклада, свыше 40% опрошенных сотрудников агентства кибербезопасности рассказали, что их беспокоит психологическое давление на работе, а почти треть сотрудников заявили о сексуальных домогательствах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что исполнительный директор ENISA Удо Хельмбрехт очень обеспокоен такими результатами и принимает меры, которые помогут выявить, предотвратить и отреагировать на любые виды домогательств: сексуальных или психологических.

В прошлом году исполнительный директор агентства ЕС по предоставлению убежища Жозе Каррейра ушел в отставку в связи с сообщениями о «психологическом насилии» в адрес персонала и проводимым из-за этого расследованием Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.