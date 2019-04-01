Познер: Ассанж – не тот человек, с которым захочется посидеть и выпить

Телеведущий Владимир Познер рассказал о личности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного на территории посольства Эквадора в Лондоне по запросу американских властей; журналист отметил, что Ассанж – очень яркий, но в то же время высокомерный человек.

Познер отметил, что является «единственным российским журналистом, который смог взять интервью у Ассанжа». «Первое, что хочу сказать, – это очень яркий человек. Я это говорю только потому, что я очень хорошо помню все. То есть если бы он был обыкновенный, я наверное многое забыл бы. Он яркий сам по себе, яркий по поведению», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

По словам Познера, Ассанж очень четко формулирует мысли, у него «очень четкая и усложненная речь высокообразованного человека».

«Довольно высокомерный человек; если он чувствует, что превосходит вас, – а он в основном так и думает, – то разговаривает чуть-чуть сверху вниз. Когда он понимает, что вы на одном с ним уровне, тогда разговаривает по-другому», – вспоминает Познер.

По словам телеведущего, Ассанж считает себя героем, а свои действия – своего рода подвигом. Познер отметил, что согласен с этим, так как основатель WikiLeaks постоянно рисковал жизнью, а некоторые сотрудники организации были убиты. Ассанж является «страшно пассионарным человеком», убежденным, что правительство не вправе скрывать факты, влияющие на жизни людей, в том числе факты о войне, продолжил Познер.

«Причем он малосимпатичный человек, он не обаятельный совершенно, это не тот человек, с которым захочется посидеть и выпить, нет. Но в то же время это его убеждение, стержень, абсолютно жесткая позиция, что я пойду до конца, чего бы мне это не стоило – это в нем есть», – заключил телеведущий.

Напомним, Эквадор накануне отказал Ассанжу в предоставлении политического убежища. Основателя WikiLeaks силой выволокли из здания дипломатического представительства южноамериканской страны в Лондоне, арест произведен по запросу американских властей. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

В Кремле подчеркивали, что арест Ассанжа противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.