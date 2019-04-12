На похоронах рэпера Nipsey Hussle погиб человек

В США неизвестные устроили стрельбу во время процессии на похоронах американского рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе; погиб один человек, трое получили ранения, заявил глава полиции города Майкл Мур.

Мур сообщил в Twitter, что «пострадали трое темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина, в возрасте от 30 до 50 лет», один человек скончался.

Он добавил, что подозреваемые вели стрельбу, находясь в автомобиле.

Инцидент произошел, когда тело рэпера транспортировали в Южный Лос-Анджелес (также известен как Южный Централ), где тот родился и вырос, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Всего, по данным полиции, около 10 тыс. человек пришли отдать дань погибшему исполнителю.

Напомним, номинированный на премию «Грэмми» американский рэпер Nipsey Hussle был убит в Лос-Анджелесе в апреле. Через несколько дней был задержан подозреваемый в убийстве исполнителя.