Эксперт: Зеленский должен отказаться говорить с Порошенко

«Теперь уже никакие ошибки не приведут Зеленского к поражению. Поезд ушел и до выборов осталось две недели. Он может бросать или не бросать трубку», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на отказ Владимира Зеленского прибыть на прямой телеэфир дебатировать с Петром Порошенко.

Отказ шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского явиться на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко нисколько не навредит рейтингам Зеленского, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Теперь уже никакие ошибки не приведут Зеленского к поражению. Поезд ушел и до выборов осталось две недели. Он может бросать или не бросать трубку. Это уже ни на что не повлияет. Я думаю, что Зеленский должен внятно сказать: «С тобой разговаривать не о чем, ты уже сделал все, что смог за эти пять лет: тысячи убитых, грохнулась экономика...». Рано или поздно он это скажет», – прогнозирует Погребинский.

Напомним, что в пятницу в Сети появилось видео случившейся накануне перепалки Порошенко и Зеленского в эфире телеканала «1+1». Действующий президент предложил своему сопернику во втором туре приехать в студию для проведения дебатов, однако Зеленский заявил, что не может этого сделать, поскольку находится в Париже. При этом Зеленский подчеркнул, что Порошенко должен знать об этом, ведь автомобили СБУ сопровождали его по пути в аэропорт.

Далее началась собственно перепалка. Зеленский напомнил, что предвыборные дебаты пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко, как и ранее, настаивал на дебатах в это воскресенье. Затем кандидаты стали спорить и перебивать друг друга, из-за чего Зеленский попрощался и прервал звонок.

По оценке Погребинского, дебатов между двумя соперниками не будет, так как Порошенко превратился в «токсичный актив».

За время избирательной кампании президент сделал ошибки и сам навредил себе. Одним из таких промахов стала рекламная кампания с билбордами, на которых Порошенко оппонирует президенту России Владимиру Путину. Напомним, что букмекеры назвали появление этих билбордов ошибкой Порошенко, повысившей шансы Зеленского.

Против самого президента обернулись его обвинения Зеленского в наркомании. По словам эксперта, согласно социологическим данным, разрыв между двумя соперниками продолжает увеличиваться в пользу Зеленского.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



«Порошенко не договороспособный, никто ему не верит, кроме компании людей, которая ненавидит Россию, – рассказал эксперт. – Мой сотрудник слышал в общественном транспорте разговор двух бабушек. Одна сказала, что еще не знает, за кого будет голосовать, а другая призвала голосовать за Порошенко, «потому что если не Порошенко, то придет Путин и отнимет у нас последнее». Я живо себе представил квартиру этой бедной бабушки, к которой приходит Путин и отбирает последний утюг. Есть же люди, которые верят в это! Порошенко работает на этих людей. Но оказывается, что их не так много, чтобы выиграть выборы».

Добавим, что руководство телеканала «1+1» (принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, которого подозревают в поддержке Зеленского) уже заявило о планах подать в суд на Порошенко за обвинения в адрес вещателя и за перебранку с соперником по второму туру президентских выборов, передает ТАСС.

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