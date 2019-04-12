Макрон заблокировал торговую сделку ЕС с США из-за позиции Трампа по климату

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12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 01:52  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
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Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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            Макрон заблокировал торговую сделку ЕС с США из-за позиции Трампа по климату

            12 апреля 2019, 00:34

            Текст: Антон Никитин

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            Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает против начала торговых переговоров между Евросоюзом и США, поскольку администрация Дональда Трампа не следует положениям Парижского соглашения по климату.

            По словам Макрона, «Франция выступает против начала торговых переговоров с Соединенными Штатами, которые выходят за рамки Парижского соглашения», передает ТАСС.

            После этого министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи заявил, что Париж против наделения Еврокомиссии мандатом на переговоры с США по торговле.

            «Мы стремимся не подписывать торговое соглашение с страной, которая не ратифицирует Парижское соглашение», – заявил глава МИД Франции, подчеркнув, что Париж «будет предъявлять высокие требования по экологии при [заключении] торговых соглашений».

            «Вероятно, Франция будет единственной страной, которая проголосует против», – цитирует Agence France-Presse представителя администрации Макрона.

            По его словам, Германия и северные европейские страны поддерживали начало переговоров, в то время как Бельгия и Испания выразили сомнения насчет приверженности США борьбе с изменениями климата, но возражать не стали.

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            Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?


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            Он также указал на давление со стороны Вашингтона в вопросах торговли и на его отказ пересматривать введенные ранее пошлины. «Как можно вести переговоры в таком контексте?» – сказал представитель администрации Макрона.

            При этом Agence France-Presse отмечает, что страны ЕС лишь озвучивали свою позицию перед голосованием, которое состоится на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС 15 апреля.

            Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. По словам Трампа, пошлины коснутся импортируемых из ЕС товаров на сумму в 11 млрд долларов.

            Напомним, в августе 2017 года Соединенные Штаты уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. Позднее Трамп объяснил отказ от соглашения угрозой штрафов.

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