Макрон заблокировал торговую сделку ЕС с США из-за позиции Трампа по климату

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает против начала торговых переговоров между Евросоюзом и США, поскольку администрация Дональда Трампа не следует положениям Парижского соглашения по климату.

По словам Макрона, «Франция выступает против начала торговых переговоров с Соединенными Штатами, которые выходят за рамки Парижского соглашения», передает ТАСС.

После этого министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи заявил, что Париж против наделения Еврокомиссии мандатом на переговоры с США по торговле.

«Мы стремимся не подписывать торговое соглашение с страной, которая не ратифицирует Парижское соглашение», – заявил глава МИД Франции, подчеркнув, что Париж «будет предъявлять высокие требования по экологии при [заключении] торговых соглашений».

«Вероятно, Франция будет единственной страной, которая проголосует против», – цитирует Agence France-Presse представителя администрации Макрона.

По его словам, Германия и северные европейские страны поддерживали начало переговоров, в то время как Бельгия и Испания выразили сомнения насчет приверженности США борьбе с изменениями климата, но возражать не стали.

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Он также указал на давление со стороны Вашингтона в вопросах торговли и на его отказ пересматривать введенные ранее пошлины. «Как можно вести переговоры в таком контексте?» – сказал представитель администрации Макрона.

При этом Agence France-Presse отмечает, что страны ЕС лишь озвучивали свою позицию перед голосованием, которое состоится на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС 15 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. По словам Трампа, пошлины коснутся импортируемых из ЕС товаров на сумму в 11 млрд долларов.

Напомним, в августе 2017 года Соединенные Штаты уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, принятого 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. Позднее Трамп объяснил отказ от соглашения угрозой штрафов.

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