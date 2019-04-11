Бывшего вице-премьера Крыма объявили в розыск

Бывшего зампредседателя Совета министров Крыма и экс-главу администрации Судака Владимира Серова заподозрили в посредничестве при взяточничестве и объявили в розыск, рассказал источник в крымских силовых структурах.

В отношении Серова возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве», передает ТАСС.

По информации источника, экс-вице-премьер обещал помочь в оформлении земельного участка в курортной зоне Судака. Общая сумма взятки составляла порядка 2 млн рублей, из них были переданы 600 тыс.

Сообщается, что в преступной схеме фигурируют депутат городского совета Судака и депутат Симферопольского городского совета. В настоящее время они арестованы. Источник рассказал, что депутат горсовета Судака был задержан в Топловском женском монастыре в Крыму, а симферопольский депутат – в Москве. Также отмечается, что во время обысков в доме Серова обнаружили паспорт гражданина Украины на его имя.

В начале апреля в Крыму по подозрению в махинациях с земельными участками был задержан бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов.