Беглов заявил о намерении построить 29 станций метро в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга намерено до 2032 года открыть 29 станций метро, ежегодное финансирование работ будет увеличено до 30 млрд рублей, сообщил врио губернатора города Александр Беглов при осмотре строящейся станции «Проспект Славы».

«Мы поставили план до 2032 года запустить 29 станций. На это нам нужно ежегодно тратить порядка 30 млрд рублей в год. На 2020-2021 годы эти деньги уже заложены. Метро является транспортным каркасом нашего города», – передает его слова ТАСС.

На 2019 год в бюджете города на расходы по строительству метро предусмотрено 18 млрд рублей.

Беглов также отметил, что движение до станций Фрунзенского радиуса метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», готовность которых составляет более 90%, запустят к 1 сентября.

Все работы поручено завершить до 1 июля.

Отметим также, что в конце декабря были погашены долги перед более чем 6,5 тыс. сотрудниками генподрядчика по строительству метро – ОАО «Метрострой» – и его подрядных организаций.