Экс-чиновники США рассказали, как сократить риск ядерного конфликта с Россией

Бывшие высшие чиновники США написали статью, в которой рассказали о том, как не допустить ядерного конфликта Америки и России, а также повысить уровень безопасности.

Экс-госсекретарь Джордж Шульц, а также бывшие министр обороны Уильям Перри и председатель комитета Сената США по вооруженным силам Сэмюэль Нанн считают, что Америка должна сначала обратить внимание на собственную неэффективную политику в отношении России, а конгресс «должен проложить путь», пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл должны созвать новую контактную группу с ведущими представителями законодательной власти и председателями комитетов из обеих партий для работы со старшими должностными лицами администрации в направлении укрепления НАТО и возобновления диалога с Россией», – говорится в материале.

По словам авторов, такая модель, использовалась в Наблюдательной группе Сената по контролю над вооружениями, которую учредили в 80-х годах сенатор-демократ Роберт Берд и сенатор-республиканец Боб Доул. Из материала следует, что благодаря этому Россия и США пришли к переговорам о ликвидации ракет в Европе и окончанию «холодной войны».

Бывшие чиновники уверены, что российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп должны вместе подтвердить решение никогда не вести ядерную войну. По мнению авторов статьи, такое сообщение лидеров двух стран станет обновленной версией заявления президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева от 1985 года, которое было принято гражданами стран как усилия по повышению взаимной безопасности.

Встречу Трампа и Путина в Хельсинки авторы статьи считают хорошим знаком.