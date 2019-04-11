Минюст США назвал срок, который грозит Ассанжу

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности.

«47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо- британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США», – цитирует документ ведомства ТАСС.

Также уточняется, что в случае признания Ассанжа виновным, ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу американских властей об экстрадиции. Задержание Ассанжа связали с усилением давления США на Латинскую Америку. В свою очередь власти Эквадора обвинили его во вмешательстве во внутренние дела страны.

Напомним, лидер Эквадора Ленин Морено решил отказать Ассанжу в дипломатическом убежище, после чего полиция Лондона задержала основателя Wikileaks.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, опасаясь экстрадиции в США. Там ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь.