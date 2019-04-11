Россельхознадзор рассказал о махинациях Белоруссиии с санкционной продукцией

Есть основания полагать, что Минск сертифицирует санкционную плодоовощную продукцию как белорусскую, заявили в Россельхознадзоре.

«У Россельхознадзора есть все основания полагать, что Республика Белоруссия сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2018 и начале 2019 года Россельхознадзор систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской. Такая продукция поставлялась в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Белоруссии.

Ведомство обращалось к белорусским коллегам с просьбой усилить контроль за фитосанитарной сертификацией и сообщало, что необходимо проводить расследование по каждому факту поставок санкционной продукции.

«На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция, поступающая из Республики Белоруссии с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки, упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия», – заявили в Россельхознадзоре.

Именно этим ведомство объясняет запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии «до урегулирования сложившейся ситуации».

Напомним, Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.

В четверг Белоруссия заявила, что Россия «выкручивает Минску руки», и пригрозила перекрытием нефтепроводов, по которым идет транзит, «на ремонт».