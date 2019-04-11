На Арктическом форуме представили интерактивную карту «Леса России»

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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Когда россияне перестанут требовать расстрелов для казнокрадов

Кирилл Серебренников стал одним из символов того, как российские элиты преследуются правоохранительной системой страныФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
В четверг суд изменит меру пресечения американцу Майклу Калви – по крайней мере об этом теперь просит Следственный комитет, призывая перевести банкира под домашний арест. Наряду с заменой домашнего ареста на подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова это стало поводом для умозаключений о том, что в стране начинается «оттепель». Так ли это на самом деле? Подробности...
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Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Главным источником рабочих рук остается Средняя Азия – ей больше ехать некуда, кроме как к намФото: Александр Уткин/РИА Новости
Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук. Подробности...
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Смогут ли русские сохранить свою идентичность на Украине

Сторонники русского языка сегодня на Украине находятся в меньшинствеФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Предчувствуя проигрыш во втором туре выборов президента, Порошенко внезапно полюбил русский язык – и «русскоязычных». И это притом, что все пять лет нахождения у власти он целенаправленно занимался уничтожением на Украине всего русского, и языка прежде всего. Однако что нужно делать тем, кого сегодня на Украине называют «русскоязычными», ради того, чтобы остаться русскими? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...

Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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            На Арктическом форуме представили интерактивную карту «Леса России»

            11 апреля 2019, 11:17

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В рамках экспозиции Федерального агентства лесного хозяйства на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге был представлен интернет-портал «Леса России» с интерактивной картой.

            Интерактивная карта «Леса России», разработанная специалистами ФГБУ «Рослесинфорг», представляет собой картографический web-ресурс, созданный для повышения открытости и доступности информации о лесах страны. Впервые на одном портале собраны и визуализированы данные об арендованных лесных участках, о категориях целевого назначения лесов на федеральном уровне, а также данные о количественных и качественных характеристиках лесов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

            Уровень анализа данных повышается за счет интеграции статистических данных и пространственной основы.

            ФГБУ «Рослесинфорг» – ведущая организация по сбору и обработке информации о лесном хозяйстве в системе Рослесхоза, также проводит лесоустроительные работы как на землях лесного фонда, так и на землях особо охраняемых природных территорий, обороны и безопасности, землях населенных пунктов.

            В основе карты «Леса России» лежат статистические данные, которые «Рослесинфорг» получает в ходе этих работ. Так, в 2018 году работы выполнялись на территории 51 региона, их объем в части таксации (учета и всесторонней материальной оценки лесных ресурсов) лесов составил более 13 млн гектаров. Кроме того, для оценки качественного состояния и использования лесов в 2018 году специалистами «Рослесинфорга» выполнялись работы по дистанционному мониторингу лесов на общей площади 109,6 млн гектаров.

            В то же время особенностью работ в 2018 году стала значительная доля труднодоступной территории от общей площади объектов работ. В связи с этим на территории Сибири и Дальнего Востока был использован вертолетный способ доставки бригад для комплексного учета территории.

            Еще одним источником данных для карты являются планы и проекты различного уровня, начиная с лесных планов субъектов Российской Федерации (документов, описывающих пути развития лесного хозяйства и лесной промышленности региона) и до конкретных проектов освоения лесных участков.

            В 2018 году срок действия лесных планов значительной части субъектов Российской Федерации истек, в связи с чем специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» приняли на себя основную работу по разработке или доработке соответствующей проектной документации для 30 субъектов Российской Федерации. Также в 2018 году было разработано более шести тысяч единиц другой лесной документации, включая свыше четырехсот проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств и свыше трех тысяч проектов освоения лесов.

            С этого года «Рослесинфорг» совместно с ГК «Роскосмос» на территории четырех субъектов РФ в восьми лесничествах на общей площади 3,4 млн. га запускает пилотный проект, в рамках которого планируется использование материалов космических съемок. Данные съемки позволят не только уточнять границы лесов.

            Ожидается, что создание интерактивной карты «Леса России» позволит повысить эффективность системы охраны, защиты и воспроизводства лесов в интересах настоящего и будущего поколений.


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