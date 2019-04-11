На Арктическом форуме представили интерактивную карту «Леса России»

В рамках экспозиции Федерального агентства лесного хозяйства на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге был представлен интернет-портал «Леса России» с интерактивной картой.

Интерактивная карта «Леса России», разработанная специалистами ФГБУ «Рослесинфорг», представляет собой картографический web-ресурс, созданный для повышения открытости и доступности информации о лесах страны. Впервые на одном портале собраны и визуализированы данные об арендованных лесных участках, о категориях целевого назначения лесов на федеральном уровне, а также данные о количественных и качественных характеристиках лесов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Уровень анализа данных повышается за счет интеграции статистических данных и пространственной основы.

ФГБУ «Рослесинфорг» – ведущая организация по сбору и обработке информации о лесном хозяйстве в системе Рослесхоза, также проводит лесоустроительные работы как на землях лесного фонда, так и на землях особо охраняемых природных территорий, обороны и безопасности, землях населенных пунктов.

В основе карты «Леса России» лежат статистические данные, которые «Рослесинфорг» получает в ходе этих работ. Так, в 2018 году работы выполнялись на территории 51 региона, их объем в части таксации (учета и всесторонней материальной оценки лесных ресурсов) лесов составил более 13 млн гектаров. Кроме того, для оценки качественного состояния и использования лесов в 2018 году специалистами «Рослесинфорга» выполнялись работы по дистанционному мониторингу лесов на общей площади 109,6 млн гектаров.

В то же время особенностью работ в 2018 году стала значительная доля труднодоступной территории от общей площади объектов работ. В связи с этим на территории Сибири и Дальнего Востока был использован вертолетный способ доставки бригад для комплексного учета территории.

Еще одним источником данных для карты являются планы и проекты различного уровня, начиная с лесных планов субъектов Российской Федерации (документов, описывающих пути развития лесного хозяйства и лесной промышленности региона) и до конкретных проектов освоения лесных участков.

В 2018 году срок действия лесных планов значительной части субъектов Российской Федерации истек, в связи с чем специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» приняли на себя основную работу по разработке или доработке соответствующей проектной документации для 30 субъектов Российской Федерации. Также в 2018 году было разработано более шести тысяч единиц другой лесной документации, включая свыше четырехсот проектов лесохозяйственных регламентов лесничеств и свыше трех тысяч проектов освоения лесов.

С этого года «Рослесинфорг» совместно с ГК «Роскосмос» на территории четырех субъектов РФ в восьми лесничествах на общей площади 3,4 млн. га запускает пилотный проект, в рамках которого планируется использование материалов космических съемок. Данные съемки позволят не только уточнять границы лесов.

Ожидается, что создание интерактивной карты «Леса России» позволит повысить эффективность системы охраны, защиты и воспроизводства лесов в интересах настоящего и будущего поколений.