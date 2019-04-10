В Литве отреагировали на уголовное дело СК против судей Вильнюса

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России в отношении судей Вильнюсского окружного суда по делу о январских событиях 1991 года, назвав его местью.

«Я могу назвать это своеобразной местью. Насколько сможем, позаботимся о защите (судей). Те лица, которые связаны с делом – не только судьи, а все – должны вести себя осмотрительнее», – заявил Линас Линкявичюс, сообщает ТАСС.

Напомним, в конце марта суд в Литве признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и назначил ему 10 лет лишения свободы.

После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда за вынесение заведомо неправосудного приговора.

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