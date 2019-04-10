Новая авиакомпания «Арктика» получит шесть SSJ 100

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) объединяют региональные авиаотряды, чтобы создать новую авиакомпанию «Арктика»; ей будут предоставлены в операционный лизинг от трех до шести ближнемагистральных SSJ 100 и четыре турбовинтовых Л-410.

Власти Архангельской области и НАО создают региональную авиакомпанию «Арктика» на базе АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» и АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», сообщает «Коммерсант».

О соглашении было объявлено на Международном арктическом форуме. Развивать перевозки планируется с применением российских самолетов: «пассажирских реактивных RRJ-95 (Superjet), винтовых Л-410 УВП Е20», и далее Ил-114-300, грузовых Ил-112 и магистрального самолета МС-21.

Губернатор НАО Александр Цыбульский пояснил, что в данный момент «исходя из операционного лизинга сначала трех, а потом шести SSJ 100», строится коммерческая модель.

«Мы, конечно, смотрим и полеты по наиболее популярным направлениям – Москва, Петербург, Архангельск, Киров. Создавая эту авиакомпанию, мы бы хотели максимально загрузить ее маршрут. Еще мы хотим посмотреть на Л-410, чтобы обеспечить внутрирегиональное сообщение между населенными пунктами», – добавил он.

При этом губернатор НАО не назвал объем вложений в проект, отметив лишь, что «вопрос прорабатывается».

«Это будут в основном бюджетные средства. Идея в том, что эта авиакомпания должна стать квазигосударственной. В нее в качестве совладельцев, скорее всего, войдут акционерные общества, но со стопроцентным региональным капиталом. Это будут региональные бюджетные средства и средства, привлеченные через акционерные общества», – добавил Цыбульский.

Переговоры о поставке первых трех SSJ 100 и четырех Л-410 в данный момент ведутся с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Там рассказали, что «фактически авиакомпания создается на базе программ лизинга отечественных самолетов, реализуемых ГТЛК». Это будет «вторая авиакомпания (ранее была создана авиакомпания «Азимут»), парк которой состоит из приобретенных в лизинг SSJ 100, принадлежащих ГТЛК».

В «ВЭБ-Лизинге» сказали, что не участвуют в данном проекте. В ВТБ отметили, что «ВТБ-Лизинг» готов рассмотреть участие, если поступит соответствующее предложение.

Отмечается, что «2-й Архангельский авиаотряд» уже эксплуатирует два самолета Л-410. Также имеются 10 бипланов Ан-2 на 13 пассажиров, 11 вертолетов Ми-8Т, 3 вертолета Ми-8МТ, 4 грузовых вертолета Ми-26.

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» эксплуатирует 7 самолетов Ан-2, 2 ТВС-2МС (разрабатывались для замены Ан-2), 18 вертолетов Ми-8Т, 4 Ми-8МВТ, 1 Ми-8МТВ-1.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что видит в решении региональных властей «определенную логику».

Он указал, что в регионе есть потребность в авиасообщении, причем не только на местных и внутренних, но и на международных рейсах: «В определенный период «Архангельские воздушные линии» использовали 50-местные Ан-24 для полетов в Норвегию. Тем не менее нового перевозчика ждет конкурентная борьба со «Смартавиа», «Комиавиатрансом» и «Северсталью», работающими на Северо-Западе».

В то же время эксперт добавил, что прибыльными в Архангельской области и НАО могут быть только перевозки в Москву и на курорты в высокий сезон, остальные маршруты осуществляются за счет субсидий, потому компания неизбежно будет стабильно дотационной.

Ранее мексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ 100. Кроме того, производитель АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) отказался от поставок пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) словенской авиакомпании Adria Airways ввиду финансовых рисков.