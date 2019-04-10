Россиян предупредили о возрождении «серых схем» продаж новостроек

Власти Москвы не исключают, что переход к проектному финансированию долевого строительства может привести к возрождению «серых схем» продаж квартир в новостройках, заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В качестве примера «серых схем» продаж, практически уже исчезнувших с рынка первичного жилья, Пятова привела предварительные договоры или вексельные схемы, передает РИА «Новости».

«Поэтому сразу предупреждаю: если к 1 июля застройщик не получит заключения о соответствии дома критериям, определяющих степень его готовности (документ, который должен будет выдавать Москомстройинвест после проверки готовности объекта), то для нас это будет звоночком, чтобы посмотреть на него пристальнее», –заявила она.

Пятова также попросила граждан, которые планируют покупку новостройки, быть внимательными и работать только с системными застройщиками.

С 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с обязательным расчетом с покупателями через эскроу-счета. Деньги дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, и девелоперы не смогут получить их до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты или собственные средства.

В марте в Воронеже сдали дом, возведенный с привлечением эскроу-счетов, это здание стало первым в России, построенным при помощи такого финансирования.