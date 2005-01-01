Оглашены предварительные результаты выборов в Израиле

Центральная избирательная комиссия Израиля представила предварительные результаты голосования на парламентских выборах.

Согласно данным на сайте ведомства по итогам подсчета 64,65% протоколов, партия «Ликуд» действующего главы израильского правительства Израиля Беньямина Нетаньяху опережает ближайшего соперника меньше, чем на 1% с результатом 26,27%. За блок партий «Кахоль-Лаван», который возглавляет бывший лава израильского генштаба Бени Ганц, проголосовали 25,94% избирателей.

Еще до завершения подсчета голосов на парламентских выборах в Израиле и премьер страны Биньямин Нетаньяху, и его главный соперник Бенни Ганц заявили о своей победе.

После публикации официальных итогов голосования президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, преодолевшими электоральный барьер, чтобы определить депутата с наилучшими шансами на поддержку парламентским большинством. У такого обладателя «премьерского патента» будет до 42 дней на формирование коалиции и кабинета, на нее опирающегося, передает РИА «Новости».