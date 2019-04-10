Вооруженные люди напали на самолет в Албании

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines сообщила о вооруженном нападении на ее самолет в аэропорту Тираны.

Преступники попали в аэропорт через въезд для машин пожарной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ORF.

Самолет собирался вылететь в Вену, когда в него ворвались трое вооруженных грабителей в масках. Они заставили экипаж лечь на пол, после чего забрали из самолета несколько миллионов евро.

Пассажиры и экипаж не пострадали.

Грабители бежали с места нападения, при этом в ходе перестрелки правоохранители ликвидировали одного из них.

У ликвидированного грабителя были автомат, гранаты и несколько магазинов с патронами, передает ТАСС.

В Австрии пояснили, что иностранные компании регулярно прибегают к услугам обычных авиаперевозчиков, чтобы переправить финансовые средства из Албании в Вену.