В Башкирии задержан бывший местный министр

По обвинению в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков задержан бывший вице-премьер и экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по факту превышения должностных полномочий должностными лицами министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан при реализации земельных участков», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По информации ведомства, соответствующее обвинение предъявили 47-летнему Гурьеву.

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