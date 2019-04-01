Определены лучшие бизнес-проекты школьников на конкурсе в сочинском «Сириусе»

В Сочи завершилась программа-практикум для финалистов международного конкурса «Мой первый бизнес» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей», школьники представили 69 бизнес-проектов, из которых были выбраны три лучших; они получат дальнейшее сопровождение экспертов конкурса.

Программа «Инновационный предприниматель» проходила с 26 по 31 марта в «Сириусе». В течение недели 69 школьников из 47 городов России учились правильно презентовать свои проекты, вместо с кураторами и экспертами разрабатывали подробные дорожные карты развития свеого бизнеса с учетом решения какой-либо социальной задачи, сообщается в пресс-релизе организаторов.

По итогам воркшопов призерами были признаны проекты «Торкон Эдженси» (маркетинг для строительных организаций), «МелисаКофе» (городские кофейни) и проект по созданию дизайнерских ремешков и поясов.

«Неважно, станете ли вы предпринимателями или выберете другую профессию, другое направление, но предпринимательские навыки помогут вам в жизни. Предприниматель – это человек, который умеет отвечать за свои поступки, вести за собой людей и нести за них ответственность. Это люди, которые создают нестандартные решения. Нам всегда немножко не хватает времени, ресурсов, энергии, чтобы добиться того, что мы планируем. А предприниматель как раз умеет все это объединить и создать что-то новое», – сказал на церемонии награждения заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Образовательный курс, который прошли участники программы, был разработан с учетом специфики предоставленных проектов. Всего было проведено девять мастер-классов, форсайт-сессия и три воркшопа.

«К сожалению, к бизнесу не всегда относятся позитивно. Перед нами стоит масштабная задача – создать в стране образ честного и социально-ответственного предпринимателя. Но для этого, как и в любом другом деле, необходимо начать с себя. Это была плодотворная неделя. Вернувшись домой, продолжайте работать над задачами, которые мы с вами определили, не откладывайте их выполнение», – заявил на закрытии церемонии генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александр Демин.

Регистрация и онлайн-этап конкурса 2018-2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. Всего на платформе конкурса зарегистрировались 675 тыс. 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тыс. заявок). В 2018 году конкурс стал международным. Из общего числа заявок 65 тыс. 960 поступили из 53 зарубежных стран.

Итоги были подведены 19 декабря 2018 года. Победителями онлайн-этапа стали 12 тыс. конкурсантов. Все они получили сертификаты и ценные призы. Из их числа были отобраны 1,5 тыс. школьников, для которых в феврале были организованы бизнес-интенсивы.

АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 17 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления» и т.д.