Кремль взял под контроль ситуацию с отравлением детей в пансионате «Клязьма»

Ситуация в оздоровительном комплексе «Клязьма» в Мытищах, где отравились участники детского танцевального конкурса, находится на особом контроле у руководства управления делами президента России, сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

«Центр санэпиднадзора УД провел все необходимые заборы материалов, связанных с водой, продуктами, а также сотрудниками, контактировавшими с детьми. Исследования показали, что вода чистая, остальные результаты экспертиз будут готовы в четверг», – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, работы ведутся вместе со специалистами профильных ведомств и служб. Руководство управления делами президента держит ситуацию на особом контроле, отметила Крылова.

Она рассказала, что после первого обращения с жалобами на плохое самочувствие два ребенка были направлены в больницу, там было проведено обследование. Оба ребенка выписаны.

«Для остальных участников группы было организовано отдельное питание и размещение», – уточнила Крылова.

Она добавила, что в оздоровительном комплексе профильные специалисты Главного медицинского управления делами президента провели полную дезинфекцию и противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что из-за вероятного отравления в комплексе «Клязьма» в Мытищинском городском округе Подмосковья 41 ребенок и восемь взрослых обратились к врачам. Двое детей были направлены в больницы, другим госпитализация не понадобилась.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по данному факту отравления проводится доследственная проверка.