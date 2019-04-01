Минфин предложил отменить льготный НДС для сладких напитков

В Министерстве финансов предложили исключить некоторые напитки с высоким содержанием сахара из перечня товаров, на которые действует льготный НДС (10%), это предложение обозначается как альтернатива введению дополнительного налога на сладкие напитки.

Предложения увеличить налог на напитки с высоким содержанием сахара внес заместитель главы Минфина Илья Трунин, сообщает «Коммерсант». «Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», – предложил Трунин.

В Минфине отметили, что это предложение поступило в ответ на инициативу Минздрава ввести дополнительный налог на напитки с высоким содержанием сахара, и заявили, что «реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля».

Трунин уверен, что лучше отменить существующие льготы, чем вводить дополнительные налоги. По его мнению, такие меры будут стимулировать производителей уменьшить количество сахара в напитках, что положительно скажется на здоровья населения.

В Минфине уточнили, что госполитику в этой области формирует Минздрав, однако там комментировать инициативу Минфина пока не стали.

В Российском союзе производителей соков отметили, что повышение НДС не коснется детских соков, так как в них по регламенту не разрешено добавлять сахар. А увеличение налога на другие напитки этой категории может привести к повышению цен и снижению объемов потребления и производства.

Также «Коммерсант» со ссылкой на источник в пищевой компании сообщает, что неопределенность формулировки данной инициативы относительно добавленного сахара, может затронуть соки, где «они формируются в процессе».

В эффективности подобных мер усомнился и исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, упомянув опыт Финляндии, где вводились акцизы на кондитерские изделия, однако употребление сахара населением не уменьшилось.

Что касается ситуации с напитками, то, по мнению Поповичева, отмена льготной ставки НДС на часть безалкогольных напитков приведет прежде всего к повышению стоимости продукции.

В ноябре 2018 года в правительстве предложили ввести акцизы на сладкие газированные напитки, тогда инициативу в Минздраве поддержали. Вероника Скворцова также говорила о налогах на сахаросодержащие напитки в рамках борьбы с лишним весом россиян.