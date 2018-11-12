В России могут ввести налог на сладкую газировку

Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки в размере 20%, инициативу поддержали в Минздраве.

Новый налог предполагается ввести для перехода граждан на правильное питание, передают «Известия» со ссылкой на отзыв экспертного совета по проекту «Укрепление общественного здоровья».

В документе отмечается, что размер акциза на подслащенные газированные напитки должен составлять не менее 20% от их стоимости в рознице.

В случае, если акцизы введут, то один литр газировки подорожает с 65 до 78 рублей, отмечает издание.

В Минздраве сообщили, что поддержали новый налог, поскольку эта мера рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. В ведомстве уточнили, что конкретные шаги сейчас находятся в стадии обсуждения.

Газета ВЗГЛЯД изучала, к чему могут привести подобные инициативы в России.