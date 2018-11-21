Скворцова объяснила необходимость поднять цены на сладкое и соленое

Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, добавив, что сейчас прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в их числе повышение акцизов.

«Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», - цитирует Скворцову, выступавшую ранее на заседании Совета законодателей, «Интерфакс».

Скворцова сослалась на данные ВОЗ и отметила, что 44% случаев диабета, 41% онкологических заболеваний вызваны избыточным весом.

«В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года – 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», – сказала она.

Министр сообщила, что обеспокоена и уровнем потреблением сахара россиянами, отметив, что в прошлом году оно составило 130% от рекомендуемых норм.

В заключение министр подчеркнула важность задачи по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми, и предложила «различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара».

При этом ранее Минздрав рекомендовал россиянам не ограничивать себя в выборе блюд за новогодним столом.