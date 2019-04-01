В доме престарелых во Франции от отравления умерли четверо постояльцев

Во французском городе Лерм скончались четыре постояльца дома престарелых «Ла Шенре», еще 18 госпитализированы.

По предварительной версии, причиной трагедии стало пищевое отравление, сообщает радиостанция France Bleu.

При этом 15 из 18 выживших находятся в состоянии средней степени тяжести. Люди отравились за ужином.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.

В феврале прокуратура Перми потребовала закрыть частный приют для престарелых «Надежда», все постояльцы которого были госпитализированы с истощением и обезвоживанием. Престарелые люди были срочно госпитализированы, возбуждено уголовное дело.