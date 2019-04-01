На выборах президента Украины обработаны 47,28% протоколов

По результатам обработки 47,28% протоколов по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,19% голосов лидирует шоумен Владимир Зеленский лидирует, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,68% граждан.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,06%, лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,55%. За главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, занимавшего в 2005-2007 годах пост министра обороны Украины, отдали свои голоса 7,11% избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 6% голосов избирателей. Недействительными признаны 1,17% бюллетеней, следует из данных ЦИК Украины.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Таким образом, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно. Вопреки этим данным, в штабе главы партии «Батькивщина» уверены, что во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Зеленским выходит Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.