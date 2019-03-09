В Колумбии разбился самолет

В субботу в центральной части Колумбии, в департаменте Мета, разбился самолет Douglas DC-3, принадлежавший компании Laser; в результате катастрофы погибли по меньшей мере 12 человек.

Самолет следовал из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо, передает ТАСС со ссылкой на агентство Караколь.

Находясь в районе населенного пункта Сан-Мартин, пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 12 человек, все они погибли.

Спасатели прибыли к месту крушения. Причина катастрофы пока неизвестна, начато расследование.

В конце февраля на Кубе разбился военный самолет.