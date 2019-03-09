Друг рассказал о последней встрече с Владимиром Этушем

Друг актера Владимира Этуша редактор издания «Театрал» Валерий Яков рассказал о своей последней встрече со знаменитым артистом.

«Мы поговорили о концерте и выпили по бокалу шампанского, и казалось, что он в очередной раз выберется из испытания. Но, к сожалению, на этот раз сил не хватило», – рассказал Яков телеканалу 360.

Он добавил, что они много лет дружили с Этушем, по его словам, актер был «человеком-эпохой». Яков также отметил, что Этуш, кроме игры на сцене, еще писал книги и воспитал в Щукинском училище множество знаменитых артистов.

«Это вообще потрясающий интересный, многогранный, фантастически глубокий, ироничный и масштабный человек. И, я так понимаю, что в нашей стране у каждого есть свой Этуш, потому что нет ни одного человека, который бы любил кино театр и не знал бы Владимира Этуша», – сказал главный редактор «Театрала».

Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц. Прощание с Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова.