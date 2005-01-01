Названы дата и место прощания с Владимиром Этушем

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоится во вторник, 12 марта, в Театре им. Вахтангова.

«Прощание – во вторник, 12 марта, в зале Основной сцены нашего театра с 10.00», – говорится в сообщении на сайте театра.

Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни в субботу, 9 марта. Накануне его госпитализировали в одну из московских больниц.

Артист будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище Москвы.