Маск по-джентльменски ответил на поздравление Рогозина

Глава SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравление с успешным испытанием нового американского многоразового пилотируемого корабля Dragon 2, похвалив при этом российские двигатели.

Маск написал в Twitter, что выражает благодарность гендиректору Роскосмоса от имени SpaceX.

Он добавил, что в его компании всегда восхищались российскими ракетно-космическими технологиями.

Также Маск ответил на комментарии к записи, назвав «исключительными» двигатели НК-33, РД-170 и РД-180.

Отметим, что это уже не первый случай, когда глава SpaceX с восхищением высказывается о российских ракетных двигателях и технике. Ранее он написал в Twitter, что «Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что сейчас летают».

Напомним, в пятницу американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане после первого испытательного полета к МКС в беспилотном режиме.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, могут ли корабли Dragon-2 конкурировать с российскими «Союзами».