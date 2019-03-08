В Италии рассказали о работе по отмене санкций против России

Италия продолжает вести работу, направленную на снятие антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, подчеркнув, что ограничительные меры в отношении России вредят итальянской экономике.

«Сразу после получения доверия правительством (в начале июня 2018 года – прим. ВЗГЛЯД) я вылетел в Канаду на G7 и сразу же столкнулся с проблемой санкций», – приводит его слова РИА «Новости».

Конте отметил, что диалог с Россией служит для защиты национальных интересов Италии. По его словам, это «отлично понимает» и американский президент Дональд Трамп.

«Мы работаем над тем, чтобы прийти к снятию санкций: мы не можем достичь этого завтра утром, но мы все должны для этого работать», – сказал Конте.

По его словам, отмена антироссийских санкций привела бы к ослаблению напряженности и помогла развивать диалог «со странами, наиболее подверженными влиянию России».

Напомним, правительство Италии закрепило необходимость отмены санкций в отношении России в «правительственном контракте», который «Движение 5 звезд» и партия «Лига» заключили перед формированием нового кабинета министров.

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