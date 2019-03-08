Президент Финляндии одобрил отставку правительства Юхи Сипиля

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил отставку правительства премьер-министра страны Юхи Сипиля.

Ниинисте одобрил отставку правительства на встрече с Сипиля утром в пятницу, трансляция встречи велась телеканалом MTV3, передает РИА «Новости».

«Одобряю», – сказал президент Финляндии.

Отставка правительства проходит на фоне неудачной реформы сферы соцздрава.