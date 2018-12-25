Решена проблема с закупкой новейших боевых вертолетов

Министерство обороны России и холдинг «Вертолеты России» договорились о цене на модернизированные ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник», рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Контракт будет заключен, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу», – сказал Криворучко, передает РИА «Новости».

Замминистра сказал, что первый контракт будет заключен на 6 или 18 единиц. Также, по его словам, Минобороны планирует осуществить большую закупку вертолетов Ка-52.

Вместе с тем глава, «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что «Ночной охотник» был значительно усовершенствован согласно требованиям оборонного ведомства.

В феврале говорили, что Минобороны хочет отказаться от серийной закупки Ми-28НМ из-за слишком высокой цены вертолета.

Ранее характеристики «Ночного охотника» оценили в США.